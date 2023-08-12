الدفاع المدني يصدر إرشادات للمواطنين للتعامل مع موجة الحر

أصدر جهاز الدفاع المدني، إرشادات للمواطنين حول التعامل مع الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد ابتداء من اليوم السبت، وتستمر حتى مساء الإثنين.

وأهاب الدفاع المدني، بالمواطنين عدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة لأي سبب كان، وحذر من نسيان الأطفال داخل المركبات.

وشدد على ضرورة إزالة العبوات المضغوطة كمزيل العرق والقداحات من المركبات، تجنبا لانفجارها نتيجة الحرارة العالية.

ونصح العمال والمزارعين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة، منوها إلى اقتصار نشاطات المخيمات الصيفية في المرافق الداخلية تجنبا للإصابة بضربات الشمس.

ودعا جهاز الدفاع المدني المواطنين إلى ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، ومراقبة وسائل التبريد تجنبا لحدوث تماس كهربائي.

ولفت إلى ضرورة الإبلاغ المبكر عن الحوادث على أرقام الطوارئ التالية :الدفاع المدني 102، والشرطة 100، والهلال الأحمر 101.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية.

والأحد: يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.