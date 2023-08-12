تونس: إحياء الذكرى التاسعة لرحيل الشاعر سميح القاسم

أحيت دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة التونسية، الليلة الماضية، الذكرى التاسعة لرحيل شاعر المقاومة سميح القاسم.

وتضمن العرض ندوة ثقافية، بعنوان: "دور الإعلام في التعريف بالموروث الثقافي الفلسطيني"، إضافة إلى عرض فني قدم خلاله الفنان منهل الفلسطيني، مجموعة أغاني للثورة الفلسطينية، كما قدمت فرقة البيدر للدبكة الشعبية الفلسطينية عرضا بعنوان "عروس على الحاجز" يجسد معاناة الفلسطينيين على حواجز الاحتلال.

ويصادف التاسع عشر من آب/ اغسطس، الذكرى التاسعة لرحيل الشاعر سميح القاسم، أحد أشهر الشعراء الفلسطينيين المعاصرين، الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والمقاومة والمعاناة الفلسطينية.

ولد سميح القاسم في مدينة الزرقاء بالأردن في 11 أيار 1939 لعائلة فلسطينية من قرية الرامة الجليلية، درس المرحلة الابتدائية في مدرسة اللاتين في الرامة (1945-1953)، ثم درس في كلية تيرسانطا في الناصرة (1953-1955)، ثم نال الثانوية في سنة 1957، ليسافر من بعدها إلى الاتحاد السوفييتي حيث درس سنة واحدة الفلسفة والاقتصاد واللغة الروسية.