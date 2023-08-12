الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل تنفي علاقتها بأي وقفة اليوم أمام الجامعة

نفت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، اليوم السبت، علاقتها بأي وقفة أمام بوابات الجامعة، مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بمجموعة المتظاهرين بأوشحة خضراء أمام بوابات الجامعة.

وكانت إدارة جامعة الخليل أصدرت الثلاثاء الماضي، قراراً يقضي بفصل الناطق باسم الكتلة الإسلامية الطالب أحمد الشريف، بعد أيام من تعليق اعتصام طلبة الجامعة ووعود بتحقيق مطالبهم وتوفير الحماية للطلبة.

وقال الشريف معقبا على تسليمه قرار الفصل: “بقرار تعسفي إدارة جامعة الخليل تسلمني اليوم كتاب قرار فصلي من الجامعة”، مرفقا الكتاب المؤرخ بتاريخ اليوم، وجاء بناء على جلسة ما تسمى لجنة التحقيق المنعقدة أول أمس الأحد (6/8/2023).

وأوضح الشريف أن القرار كان مفاجئا وجاء بعد تعهدات وتأكيدات سابقة من قبل عدة أطراف في الجامعة ومحاميها ووسطاء بأنه لن يتم فصله من الجامعة وأنه في الأصل غير مفصول، وذلك من اللحظة الأولى لشروع الكتلة الإسلامية في الاعتصام داخل الجامعة.

وأعلن الطلبة المعتصمون في جامعة الخليل مساء السبت الماضي تعليق اعتصامهم الذي استمر لأربعة أيام داخل الجامعة، بعد وعود من الهيئة المستقلة ومجلس أمناء الجامعة بتحقيق كافة مطالبهم.

يشار إلى أن عناصر أمن بزي مدني اعتدت مؤخراً، على طالبات الكتلة الإسلامية وصحفيين، خلال وقفة أمام الجامعة رفضًا للاعتقال السياسي.