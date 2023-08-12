سرايا القدس تنعي أحد عناصرها بدير البلح

نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشاب أحمد عادل أبو رمضان، من عناصرها في لواء الوسطى، والذي ارتقى نتيجة خطأ أثناء تنظيف السلاح اليوم السبت.

وقالت سرايا القدس في بيان صحفي: "بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين الفقيد المجاهد أحمد عادل عطية أبو رمضان- أبو مالك (27 عامًا) - أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الوسطى، من سكان مدينة دير البلح".

وأضافت أن أبو رمضان ارتقى اليوم السبت نتيجة خطأ أثناء تنظيف السلاح، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت "إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير".