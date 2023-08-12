العواودة: على ثقة بأن جامعة الخليل ستقدّم المتورطات بـ(المسرحية) للمحاكمة 

أكدت الناشطة السياسية انتصار العواودة أن ما حدث أمام جامعة الخليل سلوك مفتعل من فتياتٍ مشبوهات من خارج جامعة الخليل بهدف إثارة الفتنة وصناعة مشكلات بالجامعة.

وقالت العواودة إنها على ثقة بأن جامعة الخليل ستقوم بملاحقة الطالبات قانونيًا وتقديمهم للمحاكمة.

وشددت أن كل محاولات تشويه صورة طالبات الكتلة ستفشل فشلًا ذريعا، وأن جامعة الخليل يشهد لها القاصي والداني بأنها خرجت الشهداء والأسرى والقيادات الفلسطينية في كل مناطق فلسطين التاريخية.



ونفت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل علاقتها بأي وقفة أمام بوابات الجامعة، مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بمجموعة المتظاهرين بأوشحة خضراء أمام بوابات الجامعة الآن.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في محافظة الخليل قد استنكرت بشدة، المسرحية المكشوفة التي نظمتها جهة مشبوهة أمام بوابات جامعة الخليل صباح اليوم متنكرة بوشاح طالبات الكتلة الإسلامية، مؤكدة أنها لن تنجح في تشويه صورة طالباتنا في الجامعة، ولا خلط الأوراق والعبث في مصالح الطلبة.



وقالت حماس إن هذه المسرحية لا يمكن أن تغطي على جريمة الاعتداء على طالبات الجامعة قبل أسبوعين من جانب عناصر مأجورة، أو إفشال الوقفة الجماهيرية والعشائرية المساندة للطالبات ضد المنفذين المعتدين ومن يقف وراءهم، أو إحداث فتنة وتأليب الرأي العام وإدارة الجامعة على طلبتنا.



وشددت على مسؤولية المؤسسات الحقوقية في متابعة هذه القضية لحماية الطالبات من حملات الملاحقة والتشويه المفتعلة، معبرين عن فخرنا بجميع الطلبة وثقتنا بقدرتهم على التعالي على هذه الفتنة وتفويت الفرصة على المتربصين بطلبتنا.