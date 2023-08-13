ماذا تعرف عن المتحور الجديد لفيروس كورونا "إي جي 5" ؟، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تتابع الانتشار العالمي للمتحور الجديد لفيروس كورونا، ومعطيات منظمة الصحة العالمية حوله.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة د. كمال الشخرة إن هناك اشتباهاً بدخول المتحور الجديد والمعروف بـ "إي جي 5" إلى فلسطين.

وأضاف أن وزارة الصحة تتابع المتحور الجديد، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة مخبرياً حتى الآن.

ماذا تعرف عن المتحور الجديد لفيروس كورونا "إي جي 5"؟

من جهته، قال الوكيل المساعد للمهن الطبية المساندة وبنوك الدم أسامة النجار إن مختبرات وزارة الصحة تتابع ما تنشره منظمة الصحة العالمية حول انتشار المتحور الجديد عالمياً، وتعكف على دراسة العينات الإيجابية بفيروس كورونا من حيث إصابتها بالمتحور الجديد.

وأضاف أن الوزارة تقوم بالتواصل مع مراكز الأوبئة العالمية للاطلاع على طرق إجراء فحص الكشف عن المتحور الجديد، من خلال المختصين في المختبرات الطبية في الوزارة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن انتشار سريع في العالم لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تصنف متحور "إي جي 5" الجديد على أنه "متحور يجب أن يكون محل الاهتمام".

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ماذا تعرف عن المتحور الجديد لفيروس كورونا "إي جي 5"؟

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن اكتشاف نحو 100 إصابة بمتحور جديد من فيروس كورونا يطلق عليه (EG.5).

وقال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة كمال الشخرة، إن هناك من 50 إلى 100 إصابة جديدة في مختلف المحافظات الفلسطينية من رفح وحتى جنين.

وبين الشخرة، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا سريع الانتشار وهناك إصابات في أغلب دول العالم وتم تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة وفاة، إلا أن فلسطين لم تسجل أي حالة سوى الإصابات.

وقال: الحالات التي تم تسجيلها لدينا سواء بالعلاج بالمستشفيات أو بالمتابعة من المنزل تؤكد أن الفيروس سريع الانتشار ويسبب أعراض الحمى والتهاب الحلق وسيلان في الأنف والتهاب العضلات والاسهال والتقيؤ.

وبين المسؤول بوزارة الصحة، أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد هم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن هذه الفئات يتوجها عليها الحذر الشديد.



ماذا تعرف عن المتحور الجديد من كورونا؟