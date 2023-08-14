 (حشد) تدين اقتحامات الاحتلال المتكررة للأقصى

أدانت الهيئة الدولية (حشد) تدين الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وتطالب بتدخل عاجل وتوفير الحماية للمقدسات والفلسطينيين

ودعت الهيئة المجتمع الدولي بالتدخل الجاد والفوري لترجمة مواقفها إلى أفعال تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف سياساتها تجاه المسجد الأقصى.

وطالبت الجهات الفلسطينية بزيادة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الانسان لحثها على التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع والخضوع لقواعد القانون الدولي.

كما دعت الهيئة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي للبدء بتحركات دولية وسياسية وقانونية للضغط على الاحتلال للتوقف عن انتهاكاته للاماكن المقدسة في فلسطين.