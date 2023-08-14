اعتقالات ومواجهات خلال اقتحامات شنّها الاحتلال في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال حملات مداهمة في عدة مدن بالضفة والقدس، تخللها اعتقالات ومواجهات بين الشبان الثائرين وقوات الاحتلال.

واندلع حريق بالبرج العسكري على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد أن استهدفه الشبان الثائرون بالزجاجات الحارقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب سلام الطيراوي عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة شقبا غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال حي المخفية في نابلس واعتقلت الأسير المحرر هاني الحلبوني 62 عامًا، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال حي المعاجين غرب نابلس، واعتقلت الشاب إيهاب أبو ظهير، كما اقتحمت قوات الاحتلال حي العامرية بمدينة نابلس.

وفي بيرزيت برام الله، اعتقلت قوة خاصة صهيونية الشاب يوسف أبو نجم بعد اقتحام منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد أبو فراشة خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني حي رأس خميس بمخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وتضررت مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب بلدة ترمسعيا شمال رام الله.