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^200 مثال: غزة العزة

حماس تنعى شهيديْ أريحا وتؤكد استمرار ثورة شعبنا

الرسالة نت - غزة

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية: الشهيد البطل الشاب: محمد ربحي نجوم (24 عامًا)، والشهيد البطل الفتى: قصي عمر الولجي (17 عامًا) اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر غرب مدينة أريحا.

وحيت حركة حماس في تصريح صحفي، الثلاثاء، المقاومين الأبطال الذين تصدوا لعدوان الاحتلال الفاشي، مؤكدةً أن دماء الشهداء التي روت أرض فلسطين ستزيد من عزم ثوارنا ومقاومتهم دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وفي المقدّمة منها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى.

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حماس شهيد أريحا

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