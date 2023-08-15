أرقام صادمة.. شركات أبناء عباس ووزراء اشتية تحقق أرباحًا خيالية في أشهر

حققت شركات فلسطينية عدة بعضها مملوكة لأبناء رئيس السلطة محمود عباس أو يمتلكون أسهم ببعضها، وأخرى لوزراء في حكومة محمد اشتية أو لأبنائهم وتحديدًا وزير الاقتصاد محمد مصطفى أرباحًا خيالية خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 الجاري.

الشركات المنضوية تحت مجموعة "أيبك" للاستثمار حققت صافي أرباح قدره 12.34 مليون دولار في النصف الأول من 2023، بينما مجموعة باديكو بلغت 13.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت حصة الأسهم فيها ما بين 22-55%، وقفز العائد على حقوق الملكية والأصول بنسبة 23% و12% على التوالي، لتصل القيمة الدفترية للسهم إلى 1.87 دولارًا.

وتتنوع استثمارات الشركات في قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات في فلسطين والأردن والسعودية والإمارات والعراق وتركيا.

وتضم مجموعة الشركات سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة والشركة الوطنية لصناعة الألمونيوم والبروفيلات– نابكو (مملوكتان لطارق عباس)، وأيضا شركة يونيبال للتجارة العامة، والشركة الفلسطينية للسيارات وشركة التوريدات والخدمات الطبية (لأبناء عباس) والشركة العربية للتأجير التمويلي، والشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وشركة سنيورة للصناعات الغذائية.

وثائق بنما

وثائق بنما كانت قد أظهرت أن طارق عباس يستثمر في المجموعة بقيمة مليون دولار، مع عشرات ملايين الدولار الأخرى بشركات عديدة تابعة له ولوالده.

ومنذ أن تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994، احتكرت وبالاتفاق مع بعض رجال الأعمال استيراد السلع للسوق الفلسطينية عبر صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير.

وأسس مجموعة شركات احتكرت استيراد السلع الاستهلاكية للسوق الفلسطيني وجمعتها باسم الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) وتضم 8 شركات كبرى.

الشركة التي تأسست عام 1994، بلغ رأس المال المصرح به فقط (125 مليون دولار)، فيما بلغ مجلس إيراداتها خلال عام 2021، أكثر من (1.1 مليار دولار).

وفيما يلي أسماء أصحاب الشركات المنضوية تحت مجموعة أيبك وكذلك باديكو، والتي هي لرجال أعمال مقربين من عباس، أو أبناء الرئيس عباس وأبناء الوزراء.

طارق العقاد رئيس مجلس إدارة شركة أيبك، وهو رجل أعمال ومن الشخصيات المقربة من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، ورئيس مجموعة شركات العقاد.

يشغل عضوية مجالس إدارات شركات عدة عاملة بقطاعات الاستثمار، والصناعة، والتوزيع، والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية ومنها بنك فلسطين، والشركة الفلسطينية للكهرباء ومؤسسة الحسين للسرطان.

أما الشخص الثاني في الشركة فهو طارق عباس نجل رئيس السلطة محمود عباس، الذي يشغل منصب نائب الرئيس للشؤون التنظيمية في أيبك منذ مطلع عام 2014.

وكذلك عضو مجلس إدارتها ورئيس مجلس إدارة شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث.

فيما يحل في المرتبة الثالثة زهير العسيلي نجل وزير الاقتصاد خالد العسيلي، إذ يمتلك حصةً كبيرة في شركة أيبك، ناهيك عن رئاسته للعديد من شركات المواد الغذائية وأبرزها مصانع الزيوت النباتية.

ويشغل مدير عام شركة إكسلنس للتجارة والتعهدات، ورئيس العمليات لمجموعة شركات العسيلي، ورئيس مجلس إدارة شـركة المتكاملة لمواد الصحة والسلامة، وعضو مجلس إدارة شــركة أو- سيل لتكنولوجيا المعلومات.

فيما يدير رجال الأعمال بشار المصري شركة باديكو القابضة للاستثمار والتي يرأسها رجل الأعمال بشار المصري مع امتلاك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير حصةً في الشركة.

الشاهد