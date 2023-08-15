"حماية" تدين إعدام الاحتلال طفل وشاب في عقبة جبر

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان ويستنكر بشدة قيام جيش الاحتلال بإعدام الطفل/ قصي عمر الولجي (16 سنة) والشاب/ محمد ربحي نجوم (25 سنة) من سكان مخيم عقبة جبر صباح اليوم الثلاثاء 15/8/2023م دون أي مسوغ قانوني، ويعتبر عملية إعدامهم جريمة نكراء ومنظمة تستوجب المحاسبة والملاحقة القانونية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم استشهاد الولجي ونجوم متأثران بإصابتهم برصاص الجيش الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا المحتلة وبذلك يرتفع عدد الشهداء الأطفال الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 31 طفلا.

وأكد أن الصمت الدولي وغياب المحاسبة القانونية لقادة الجيش الإسرائيلي هو الذي يشجع جيش الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإن هذه الجريمة البشعة تعكس صورة واضحة لانتهاكات الجيش الإسرائيلي للحق في الحياة، وتبرهن على عدم احترام أحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وهي مؤشر واضح على عنصرية الجيش الإسرائيلي الذي يستهدف الكل الفلسطيني دون تمييز.

ودعا المركز المؤسسات الدولية الحقوقية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للأطفال "يونيسيف" إلى تحمّل مسئولياتها وقيادة حملة دولية لملاحقة قادة الجيش الإسرائيلي وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة، وفي ذات السياق نطالب الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها، والوقوف بحزم تجاه استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد الأطفال الفلسطينيين.