أجهزة السلطة تقمع مظاهرة منددة باعتقال الأسير المحرر أحمد أبو العايدة في طوباس

أغلق شبان متظاهرون عددًا من شوارع طوباس، احتجاجًا على اعتقال أجهزة السلطة للمحرر أحمد أبو العايدة مساء اليوم الثلاثاء.

ودفعت أجهزة السلطة بقواتٍ كبيرةٍ إلى المدينةِ لقمع المظاهرة التي خرجت غضبًا وتنديدًا بالاعتقال السياسي.

وأطلقت أجهزة السلطة النار صوبَ تظاهرة منددة باعتقال الأسير المحرر أحمد أبو العايدة في طوباس.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين وبين أجهزة السلطة في طوباس على خلفية اعتقال "أبو العايدة".

وكانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة قد رصدت (305) انتهاكات خلال الشهر الماضي، تركزت بشكل خاص ضد الطلبة الجامعيين ونشطاء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة المختلفة، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته على صعيد الانتخابات وفعالياتها المؤثرة.

وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها أجهزة السلطة في الضفة وحملتها المتواصلة لملاحقة واعتقال الأسرى المحررين والنشطاء على خلفية سياسية وحرية الرأي والتعبير ومقاومة الاحتلال، مشددة على أن أجهزة السلطة تواصل اعتقال ما يزيد عن 60 مواطنا في سجونها على خلفيات سياسية.

وطالبت كافة الجهات المعنية التدخل الفوري لوقف ملاحقة أجهزة السلطة الأسرى المحررين والنشطاء والمطاردين للاحتلال، والكف عن قمع المواطنين واستهدافهم على خلفية نشاطهم السياسي وعملهم النقابي ومقاومة الاحتلال، والإفراج العاجل عن المعتقلين السياسيين في سجونها.