الاتحاد الأوروبي يوضح قيمة الدفعة المالية للشؤون الاجتماعية

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تخصيصه مبلغ 22 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد وجه تمويله لدفع المخصصات الاجتماعية لـ 71162 أسرة تحت خط الفقر وفق الكشوفات المعتمدة. منوهًا: "ووصلت المساهمات لهذه العائلات".

وأفاد: "هناك 37774 أسرى أخرى تم صرف دفعة لها من ميزانية حكومة رام الله ضمن الإمكانيات المالية المتاحة للسلطة الفلسطينية"، وفق بيان مكتب الاتحاد الأوروبي.

من جهتها أكدت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، مبينة أن برنامج التحويلات النقدية الجاري واجه عقبات مالية غير مسبوقة.

وأوضحت "فيلاسكو" أن الحماية الاجتماعية هي حق، يشكل احترامه مسؤولية جماعية، بحيث يتم ضمان وصول الخدمات الأساسية للجميع.

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية قرابة 116 ألف أسرة في الضفة وغزة، منها نحو 80 ألفًا في قطاع غزة، وتُصرف بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيقل.