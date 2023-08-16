القانوع: اجتياح الاحتلال للمدن والمخيمات لن يوقف مد المقاومة

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن اجتياح الاحتلال الصهيوني للمدن والمخيمات لن يفت من عضد شعبنا أو يوقف مد المقاومة المتصاعد، بل سيزيد شعبنا إصراراً على مواصلة ثورته المباركة.

وقال القانوع مساء الثلاثاء: "إن عدوان الاحتلال لن يزيد المقاومة إلا بسالة وإصراراً على تنفيذ عمليات بطولية في مختلف أرجاء الضفة الغربية وتوجيه ضربات من المقاومين والثائرين في إطار مواجهته والتصدي لعدوانه والرد على جرائمه المتصاعدة بحق شعبنا".

وبعث بالتحية إلى أبطال المقاومة الفلسطينية الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال الصهيوني لمدينة نابلس وخاضوا اشتباكات مع قواته المتوغلة في رسالة استبسال وتأكيد على جاهزية شعبنا لمواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه.