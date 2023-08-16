نتيجة التوجيهي في الأردن 2023 tawjihi.jo بالاسم ورقم الجلوس، ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الأردن عن نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي الحالي 2023 في المملكة الهاشمية الأردنية والذي سيكون في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023، نتائج التوجيهي الأردن 2023 الثانوية العامة يهتم بها الكثيرون، وهي من المواضيع التي تحتل كافة محركات البحث وكافة مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، حيث انتهى الطلاب والطالبات من الاختبارات، وأنهت الوزارة عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة وفي انتظار لحظة الصفر فإعلان النتائج.





رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وعقد امتحان الثانوية العامة، في 766 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ اشتملت على 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، وراقب ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة على الامتحان الذي أثار جدلا شعبيا نتيجة لصعوبة عدد من المباحث.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023 بالاسم ورقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم Tawjihi jo

الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2023 من هنـــــــــــــــــــــــــا





وفرت وزارة التربية والتعليم الأردنية موقع توجيهي جو Tawjihi jo، والذي يعتبر هو أحد المواقع الالكترونية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، لكي يتم من خلالها استخراج نتائج الثانوية العامة التوجيهي في جميع المحافظات المختلفة، على أن يتم ذلك بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه مباشرة الى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

أو الدخول إلى موقع توجيهي جو.

الدخول بعد ذلك إلى قائمة خدمات نتائج الطلاب من خلال الموقع.

تحديد الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2023.

تحديد شعبة الطالب ما إذا كانت “علمي، ادبي”.

اختيار اسم محافظة الطالب بعد ذلك.

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل كامل وصحيح.

الضغط على ايقونة عرض النتيجة لتظهر على الفور.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي من الجوال

يتم فتح القائمة الخاصة بإرسال الرسائل على الهاتف المحمول الخاص بالطالب.

يقوم بتعبئة الاسم الخاص به بشكل كامل، ويليها رقم الجلوس.

يتم إرسال الرسالة إلى الرقم 1411.

سوف يتم إرسال رسالة تفيد بنتيجة ودرجات الطالب.

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