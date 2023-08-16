تجمع قبائل البادية في غزة يستنكر هدم قرية العراقيب للمرة 220

استنكر تجمع قبائل البادية في قطاع غزة هدم قرية "العراقيب" للمرة 220 مؤكداً أن ذلك لن يكسر إرادة أهلها في الصمود والبقاء على أرضهم التاريخية رغم الهدم المتكرر وإجرام الحكومة الفاشية بحقهم.

وقال محمود أبوغياض المتحدث الإعلامي باسم التجمع، أن الهدم المتكرر لن يدفع أهل العراقيب سوى لمزيد من التمسك بأرضهم وبقائهم وأن الاحتلال إلى زوال.

ووجه أبو غياض التحية لأهالي العراقيب لإصرارهم على تحدي آليات الهدم الصهيونية وتمسكهم بحقهم في البقاء والعيش على أرضهم التاريخية، مشيراً إلى أن إصرار أهالي العراقيب على إعادة بناء القرية في كل مرة تهدم فيها، هو إصرار أصحاب الحق على التمسك بحقوقهم أمام آلة البطش والإرهاب.

ودعا أبوغياض إلى أوسع حملة تضامنية مع أهالي العراقيب والتواجد على الأرض معهم أمام اليات الهدم والتجريف، مؤكداً ضرورة التوحد في مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية، التي تستهدف الانسان والحجر والشجر، على حد تعبيره.

وأمس الثلاثاء، هدمت الآليات الإسرائيلية قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة 220 على التوالي.

وهذه هي عملية الهدم الثامنة للقرية منذ مطلع عام 2023، حيث هدمت القوات القرية 15 مرة خلال عام 2022، و14 مرة خلال عام 2021.

وتقتحم قوات الاحتلال شهريًا قرية العراقيب في النقب وتقوم بهدم مساكنها وترويع أهلها، إذ يعيد أهالي القرية ترميم عرائشهم ومساكنهم مجددًا بعد كل عملية هدم.

ويقف أهالي قرية العراقيب يوم الأحد من كل أسبوع وقفة احتجاجية لمطالبة لسلطات الاحتلال بكف يدها عن العراقيب وأهلها ومساكنها.

ويؤكد أهالي العراقيب في أعقاب كل عملية هدم على أن أرض العراقيب لهم ولن يخرجوا منها على الرغم من الملاحقات المستمرة لهم وهدم قريتهم مرارًا خاصة في أيام الحر أو البرد الشديدين.

وتسكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط سلطات الاحتلال من إثبات حقهم بملكية 1250 دونمًا من أصل آلاف الدونمات من الأرض.