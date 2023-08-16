علقم يدعو لشد الرّحال للمسجد الإبراهيمي إفشالًا لمحاولات الاحتلال تهويده

أكد الكاتب والمحلل السياسي فرحان علقم أن الاحتلال يواصل عدوانه على المسجد الإبراهيمي وعلى شعائر المسلمين، بإغلاقه ومنع إقامة الأذان فيه.

واستنكر تضييق الاحتلال على المسلمين ومنعهم من الوصول للمسجد الإبراهيمي عبر إقامة الحواجز حوله.

ودعا "علقم" أهالي مدن الضفة كافة، إلى شدّ الرّحال إلى المسجد الإبراهيمي في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية ودحض ممارساته.

وأوضح أن منهج الاعتداء على المقدسات هو ديدن الاحتلال، مشيرًا إلى أن الاحتلال منع الأذان عشرات المرّات بمناسبة وبدون مناسبة، ضمن سياسة التهويد والسيطرة عليه ليصبح مكانًا صهيونيًا خالصًا.

وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ الساعة العاشرة مساء أمس الثلاثاء وحتى 24 ساعة متواصلة.

ومنعت قوات الاحتلال المصلين من دخول المسجد الإبراهيمي، كما منعت رفع الأذان.

وفي المقابل، فتح الاحتلال المسجد الإبراهيمي بكل أروقته أمام المستوطنين لأداء طقوسهم الدينية.

ويعد المسجد الإبراهيمي وقفًا إسلاميًا خالصًا، ويعتبر الإغلاق جريمة بحقه تعديًا صارخًا عليه.

ومنعت قوات الاحتلال الأذان في المسجد الإبراهيمي 54 مرةً خلال شهر يوليو الماضي، ونفذت حفريات بجوار المسجد الإبراهيمي، والتي تؤثر سلبًا على سلامة بنائه.