كيف تحتسب معدل التوجيهي؟.. نتائج الثانوية العامة الأردن 2023

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، نتائج اختبارات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الدراسي الحالي 2023م.

وأعلن مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، أنّ طريقة احتساب المعدل العام لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة، تكون وفق الخطة الدراسية المعتمدة.

وأضاف كنانة أن طريقة احتساب معدل التوجيهي للدورة الحالية هي نفسها التي كانت معتمدة في العام الماضي.

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وبموجب الخطة، يكون المعدل العام من 100%، ويتكون من 40% من مباحث الثقافة المشتركة، و60% للمبحث التخصصي الإجباري، وأعلى مبحثين اختياريين، وبواقع 7 مواد فقط.

وخصصت الوزارة وفق الخطة علامة عظمى من 200 للمباحث السبعة، بمجموع 1400 علامة، تشكل المجموع العام لعلامات الطالب.

وبينت الوزارة، أن كشف علامات الطالب سيتضمن مجموعا عاما من 1400، ومعدلا عاما من 100 لغايات القبول الموحد.

وقالت الوزارة إن الطالب يستطيع التقدم بطلب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية إذا حصل على مجموع 910 فأكثر شريطة حصوله على 50% على الأقل من النهاية العظمى لعلامة كل مبحث من المباحث التي تقدم إليها، وحصل على معدل 65% فما فوق، وذلك بحسب شروط وزارة التعليم العالي.

وأضافت، أن الطالب يستطيع التقدم بطلب التحاق للجامعات الخاصة وكليات المجتمع إذا حصل على مجموع 840 فأكثر شريطة حصوله على 50% على الأقل من النهاية العظمى لعلامة كل مبحث من المباحث التي تقدم إليها، وحصل على معدل 60% فما فوق بحسب شروط وزارة التعليم العالي.

وبشأن التقدم بطلب التحاق لكليات المجتمع، قالت: إن الطالب يستطيع الالتحاق بهذه الكليات إذا حصل على علامة أقل من 50% من النهاية العظمى لعلامة أي مبحث من المباحث التي تقدم إليها شريطة ألا تقل علامته في أي من المباحث عن 40% من النهاية العظمى للمبحث.

وأكدت أنه لا يحق للطالب الالتحاق بأية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي كافة سواء الجامعات الحكومية، أو الجامعات الخاصة، أو كليات المجتمع، إذا حصل على علامة أقل من 40% من النهاية العظمى في أي مبحث من المباحث التي تقدم إليها.

وبشأن طلبة الفروع المهنية/ مسار كليات المجتمع، أوضحت أن مجموع علامات الطالب في هذه الفروع 1200، بحيث يحسب المعدل المئوي بقسمة المجموع العام الذي حصل عليه الطالب على 12.

وقالت الوزارة: إن الطالب في هذه الفروع يستطيع التقدم بطلب التحاق بكليات المجتمع إذا حصل على علامة 40% فأكثر من النهاية العظمى في جميع المباحث التي تقدم إليها، ولا يحق له بغير ذلك.

رابط فحص نتائج توجيهي الأردن 2023

بإمكان الطلبة وذويهم فحص نتائجهم والاطلاع عليها ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً اليوم عبر الرابط الإلكتروني التالي موقع وزارة التربية والتعليم: www.tawjihi.jo.

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بث مباشر مؤتمر إعلان نتائج توجيهي 2023 الأردن والقنوات الناقلة له

وينتظر جميع الطلبة بحظة بدء مؤتمر إعلان نتائج توجيهي 2023 الأردن والذي سيبث عبر عدة قنوات وهي كالتالي:

قناة المملكة على نايل سات HD:

التردد: 11958 MHz

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

للمشاهدة، اضغط هنا

التلفزيون الأردني:

التردد على نايل سات: 12379

التردد على عرب سات: 12054

التردد على هوت بيرد: 12054

لمشاهدة البث المباشر لمؤتمر الإعلان عن نتائج التوجيهي الأردن 2023، اضغط هنـــــــــــــــــا

قناة عمان تي في (عمان العامة) على نايل سات:

التردد: 11957

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: ⅚

جودة القناة: HD