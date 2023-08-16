بث مباشر مؤتمر إعلان نتائج توجيهي الأردن 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، نتائج امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الدراسي الحالي.

رابط فحص نتائج توجيهي الأردن 2023

بإمكان الطلبة وذويهم فحص نتائجهم والاطلاع عليها ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً اليوم عبر الرابط الإلكتروني التالي موقع وزارة التربية والتعليم: www.tawjihi.jo.

بث مباشر مؤتمر إعلان نتائج توجيهي 2023 الأردن والقنوات الناقلة له

وينتظر جميع الطلبة بحظة بدء مؤتمر إعلان نتائج توجيهي 2023 الأردن والذي سيبث عبر عدة قنوات وهي كالتالي:

قناة المملكة على نايل سات HD:

التردد: 11958 MHz

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

للمشاهدة، اضغط هنا

التلفزيون الأردني:

التردد على نايل سات: 12379

التردد على عرب سات: 12054

التردد على هوت بيرد: 12054

لمشاهدة البث المباشر لمؤتمر الإعلان عن نتائج التوجيهي الأردن 2023، اضغط هنـــــــــــــــــا

قناة عمان تي في (عمان العامة) على نايل سات:

التردد: 11957

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: ⅚

جودة القناة: HD