الذهب يستقر عند 1900 دولار للأونصة

استقرت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، عند 1900 دولار أمريكي للأونصة، بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى الدعم الرئيسي للمرة الأولى في شهر ونصف.

وتلقت عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعمًا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولارات للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولارًا للأوقية.

وتراجع الذهب أمس الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو/ حزيران 2023 مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في نحو 10 أشهر مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع المركزي الأمريكي لشهر يوليو/ تموز الماضي، لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.61 دولارًا للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 887.29 دولارًا، في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 1237.45 دولارًا.