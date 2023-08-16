هل تُحب الأكل الحار؟.. انتبه لهذه الأضرار

يُقبل الناس على الأكل الحار، بسبب ما مذاقه القوي والمميز، ويعتبر هذه النوع من الأكل جزءًا أساسيًا من العديد من الثقافات الغذائية حول العالم.

ولكن من أقبل على الطعام الحار، ربما، لم ينتبه إلى أضرار الأكل الحار، التي لم تكن في الحسبان، وتأثيراته على الصحة والجهاز الهضمي بشكل خاص بالإضافة إلى العوامل الصحية الأخرى.

وقد يتسبب تناول الأكل الحار بشكل مفرط بعض المشاكل الصحية التي يجب أن نكون على دراية بها، وننصحكم بأن تخففوا الطعم الحار في أطباقكم.

تأثيرات الأكل الحار على الصحة

قد يتسبب تناول الأكل الحار كصوص البرياني الحار، مثلًا، بشكل مفرط بعض المشاكل الصحية ومنها:

الشعور بعدم الراحة في البطن

الانتفاخ

الغازات

المعاناة من حركات مؤلمة في الأمعاء

تأثيرات الأكل الحار على الجهاز القلبي والوعائي

أُثبت أن هناك تأثيرات مفيدة على وظائف الجهاز القلبي الوعائي وعمليات التمثيل الغذائي، نتنج عن تناول المكون النشط الأساسي للفلفل الحار.

ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين عند تناول الأكل الحار بشكل مفرط، لأنه قد يتسبب في مشاكل صحية أخرى.

العلاقة بين الأكل الحار والجهاز الهضمي

قد يتحسس بعض الأشخاص من الأكل الحار ويعانون من تهيجات الأمعاء والإسهال. ورغم أن الأطعمة الحارة لا تتسبب في قرحة المعدة إلا أنها قد تجعل أعراض آلام القرحة أكثر سوءًا.

الأكل الحار والعوامل الصحية

تناول الأكل الحار بشكل مفرط قد يتسبب في مشاكل صحية عديدة مثل حرقة المعدة والارتجاع الحمضي والبواسير ومعظم اضطرابات الجهاز الهضمي، لذا يجب تفادي الإفراط في تناول الأكل الحار.

نصائح لتناول الأكل الحار بشكل صحي

باتباع هذه النصائح، يمكنكم الاستمتاع بالأكل الحار دون التعرض للمشاكل الصحية المحتملة: