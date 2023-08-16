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الأردن يسقط مسيرة تحمل متفجرات قادمة من سوريا

الرسالة نت- وكالات

أعلن الجيش الأردني، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة، اليوم الأربعاء، مؤكدا أنها كانت قادمة من سوريا.

وأوضح الجيش الأردني في بيان على موقعه الإلكتروني، أن قوات حرس الحدود رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود، من الأراضي السورية، مشيرا إلى أنه تم إسقاطها داخل الأردن.

ولفت إلى أن الطائرة كانت تحمل مواد متفجرة من نوع TNT، مبينا أنه تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.

وعلى مدار الشهرين الماضيين٬ تكررت محاولات التهريب من سوريا باستخدام الطائرات المسيرة٬ وتنوعت حمولتها بين الموا المخدرة والأسلحة.

وشهد الأردن الشهر الماضي اجتماعا أمنيا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

 

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سوريا مسيرة الأردن

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