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^200 مثال: غزة العزة

لجنة العمل الحكومي تصرف مبلغا ماليا لمشروع صفوة الحفاظ

الرسالة نت - غزة

قررت لجنة العمل الحكومي صرف مبلغ مالي، إسهاما في دعم مشروع صفوة الحفاظ، خلال اجتماعها الأسبوعي بمدينة غزة، اليوم الأربعاء.

وصادقت اللجنة على صرف مبلغ مالي لصالح هيئة المعابر والحدود، لتوسعة صالة المسافرين في منفذ بيت حانون، إضافة للموافقة على مشروع إنشاء المقر الدائم للهيئة العامة للمعابر والحدود.

وكلفت وزارة المالية بصرف قائمة من الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لأغراض علاج الأورام، مشكلة فريق حكومي لتعزيز تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي خلال فترات الطوارئ والأزمات.

واعتمدت اللجنة نظام ترخيص الشاليهات السياحية، وأحالته للمجلس التشريعي، إضافة لتوصيات تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحكومية للنصف الأول من العام 2023م.

وأقرت اللجنة مذكرة التفاهم بين وزارة الأسرى وشؤون المحررين والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بغرض متابعة قضايا الأسرى قانونيا.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/288605

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العمل الحكومي صفوة الحفاظ

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