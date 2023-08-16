الآن بالرابط.. التسجيل في  صندوق الإقراض الحسن لموظفي غزة

أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، عن فتح باب تقديم الطلبات؛ للاستفادة من صندوق الموظف (للإقراض الحسن) عبر بوابة الحاسوب الحكومي.

وأوضحت النقابة في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، أنّ الاستفادة خاصة بالمشتركين في الصندوق.

وبيّنت أنه سيتم توسيع الاستفادة في المرحلة المقبلة.

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وفي السياق، كشف نقيب الموظفين العمومين بغزة خليل الزيان، عن تفاصيل إطلاق خدمة (تكافل) للقروض الحسنة قريبا خلال الشهر القادم؛ لتمويل العلاج والتعليم والزواج.

وقال الزيان لـ"الرسالة نت" إنّ الصندوق يشمل شقين، الـأول يخص الموظفين المتعسرين الذين يعانون من إشكاليات في إلحاق طلبتهم بالجامعات، أو من لديهم مرضى ويعاني من ظروف مالية قاهرة.

وأوضح أنّ 60% من الموظفين يعيشون في ظروف صعبة وقاهرة، مضيفا: "هؤلاء الموظفين سيتقدمون بطلبات للصندوق، للفئات الغارمين ولأصحاب الأمراض والتعليم والمساعدات الإنسانية القاهرة".

أمّا الشق الثاني، فستكون صفحة تكافل للتبرع، وتتيح الفرصة لمن يرغب في التبرع ولو بشيقل واحد، عبر الحاسوب الحكومي، أو التبرع من الدفعة النقدية حسب استطاعة الموظف بشكل شهري.

وأوضح أن الصندوق تم إطلاقه، في سياق التسهيل على الموظف في هذه الظروف الصعبة.