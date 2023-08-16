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^200 مثال: غزة العزة

بعد إطلاق صندوق "الإقراض"

الرسالة تكشف.. إطلاق صندوق (تكافل) لموظفي غزة قريبًا

الرسالة نت- محمود هنية

كشف نقيب الموظفين العموميين خليل الزيان، أنه سيجري إطلاق صندوق "تكافل" بداية الشهر القادم؛ للموظفين المتعثرين في قطاع غزة.

وقال الزيان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنه تم اطلاق صندوقين، الأول للإقراض والثاني للتكافل.

وأوضح أن صندوق الإقراض هو خاص بالموظفين للمشتركين، موضحا أن الإقراض يتم لثلاثة حالات "الزواج والتعليم والعلاج"، ويستفيد منه المشتركون في الصندوق فقط.

وأوضح أنّ الاشتراك في الصندوق يتم عبر بوابة الحاسوب الحكومي، ويتم استقطاعها من الراتب فورا، ويتم تحويلها إلى حسابات نقابة الموظفين، وهي تقوم بدراسة الطلبات حسب الشروط والنظام الموضوع، تبعا لمعايير شفافة ونزيهة دون تمييز عبر برنامج محوسب ومجدول.

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أمّا صندوق (تكافل) سيجري الإعلان عنه، للمتعثرين ومن لديه أزمة من الموظفين، مشيرا إلى أنه سيجري فتح بوابة للتبرع بأي مبلغ كان.

وبيّن أن هذا الصندوق سيخصص للموظفين المتعثرين نتاج الأزمات المالية، مستدركًا بأن أموال صندوق تكافل غير مستردة، وسيجري التوزيع بحسب الأموال الموجودة من المتبرعين.

وذكر أنّ الموظفين المتقدمين لهذا الصندوق، سيجري تصنيفهم، وسيجري توفير ما يحتاجونه بحسب المساعدات الموجودة، خاصة في المواسم.

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وأعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، عن فتح باب تقديم الطلبات؛ للاستفادة من صندوق الموظف (للإقراض الحسن) عبر بوابة الحاسوب الحكومي.

وأوضحت النقابة في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، أنّ الاستفادة خاصة بالمشتركين في الصندوق.

وبيّنت أنه سيتم توسيع الاستفادة في المرحلة المقبلة.

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