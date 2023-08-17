الاحتلال يغتال المطارد أبو علي الكستوني في جنين

استُشهد مقاوم فلسطيني، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين، وسط اشتباكات مسلحة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء الشاب مصطفى الكستوني (32 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال اقتحام جنين.

كما أعلنت الوزارة إصابة إحدى موظفات وزارة الصحة (٣٤ عاما)، تعمل في المهن الطبية المساندة، برصاصتين في البطن والصدر.

وتسللت وحدات خاصة للاحتلال إلى مدينة جنين في المنطقة الشرقية، اندلعت على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة.

وتصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال، واستهدفوها بالاشتباك والرصاص والعبوات الناسفة والعبوات المتفجرة.

وفجرت قوات الاحتلال مخبزا يعود لعائلة الكستوني، واعتقلت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.