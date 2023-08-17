مايكروسوفت تطلق تطبيقًا للصور لويندوز 10

قررت شركة مايكروسوفت إطلاق نسخة جديدة من تطبيق استعراض الصور Photos، لبعض مستخدمي نظام ويندوز 10.

ويأتي تطبيق الصور الجديد في ويندوز 10 مع واجهة مستخدم جديدة، وتحسينات في إدارة مكتبة الصور، وتكامل أفضل مع خدمة التخزين السحابي ون درايف، وتحسين خاصية الذكريات، ودعم تعدد النوافذ والشاشات.

وحسنت مايكروسوفت قدرة التطبيق على استيراد الصور من المصادر الخارجية، كما يتوقع إضافة مزايا أخرى مثل إدماج محرر فيديو مايكروسوفت المستند إلى الويب المعروف باسم Clipchamp.

ويفتقد تطبيق الصور الجديد في ويندوز 10 إلى بعض المزايا المتوفرة في نسخة التطبيق في ويندوز 11، مثل إدماج خدمة آبل لتخزين الصور سحابيًا آي كلاود، التي يعتمد عليها مستخدمو أجهزة آبل من أجل الوصول إلى الصور الخاصة بهم.

وتسعى مايكروسوفت إلى تحسين تجربة المستخدم في نظام ويندوز 10 الأقدم تماشيًا مع التحسينات التي تضيفها إلى نظام ويندوز 11.

ومن المنتظر أن يستمر دعم نظام ويندوز 10 بالتحسينات والتحديثات لمدة عام واحد إضافي على الأقل، مع إبقاء المزايا الجديدة الكبرى حصرية في ويندوز 11، ومنها المساعد الشخصي المعتمد على الذكاء الاصطناعي Microsoft Copilot.