ماهر يونس: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الأسرى

قال المحرر عميد الأسرى الفلسطينيين ماهر يونس اليوم الخميس، إنّ حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو تقود حربًا مفتوحة، على الأسرى في السجون الإسرائيلية، ما يستدعي تحقيق الوحدة الوطنية لصدّها.

وأوضح "يونس" في تصريح صحفي، أنّ سلطات الاحتلال تسعى عبر قمعها وانتهاكاتها المستمرة بحق الأسرى، إلى تجريدهم من رمزيتهم النضالية والعمل على عزلهم وانتزاع أوراق القوة منهم.

وأكد أنّ وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يمارس هوايته العنصرية المتطرفة على الأسرى، مضيفًا: "يريد عبر قراراته أن يُفرغ الأسرى من أي إرادة نضالية، بحيث يكونوا مجردين من كل حقوقهم ومنهارين من الداخل، ولا يستطيعون بناء أنفسهم".

واستدرك: "الفلسطيني مستهدف من حكومات الاحتلال المتعاقبة، فهي منذ عقود تُلاحق الأسرى عبر سياسات متنوعة، من أجل ردعهم وزرع شعور الندم داخلهم، وإفراغهم من محتواهم الفكري والنضالي، وهذا ما يقاومه الأسير ويسعى لإثبات عكسه".

وتحدث المحرر ماهر يونس عن مفاوضات جارية حاليًا، محذرًا من أنّ السجون الإسرائيلية عمومًا، وأقسام النقب على وجه التحديد تشهد حالة من التوتر والترقب، إلى أن يتم التوصل لتفاهمات واضحة بين إدارة السجون والحركة الأسيرة.

وشدد على ضرورة "لملمة الحركة الأسيرة لجراحها والوقوف وقفة رجل واحد؛ للتصدي لهذه الحرب"، مستطردًا: "أي انقسام داخل السجون من شأنه أن يُضعف موقف الأسرى، في وجه إدارة السجون".

ونوّه في ختام حديثه إلى أنّ تراجع الدعم الخارجي للحركة الأسيرة وخطواتها النضالية، يؤثر على صمود الأسرى، ومناعتهم في مواجهة الإجراءات العنصرية المتخذة بحقهم.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قسمي "3" و"4" في سجن النقب الصحراوي ونكّلت بالأسرى، ونقلت بعضهم إلى جهاتٍ غير معلومة، وسط حالة من التوتر الشديد.

وعلى إثره أعلن الأسرى في سجن النقب، دخولهم الإضراب المفتوح عن الطعام؛ فيما أغلق الأسرى السجون كافة؛ احتجاجًا على الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.

وتدرس الحركة الأسيرة سلسلة خطوات وإجراءات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال؛ لصد عدوانها بحق أسرى النقب ومنع امتداده لسجون أخرى.

الجدير ذكره أن المتطرف "ابن غفير" أجرى زيارة استفزازية لسجن النقب؛ للاطّلاع على سير الإجراءات التي أقرّها بحق الأسرى، وتهدف إلى التضييق عليهم وسلبهم أبسط الحقوق التي حصلوا عليها بعد معارك طويلة مع إدارة السجون.

وتوعد الوزير المتطرف "ابن غفير" الأسرى بالاستمرار في التنكيل والتضييق عليهم، مهدّداً بفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات.

منذ توليه منصبه، أصدر "ابن غفير" سلسلة قرارات ضد الأسرى، تضمنت منع الإفراج المبكر عن الأسرى الإداريين، وإغلاق المخبز في السجن، والتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحدّ الأدنى، كما ألغى علاجات الأسنان على حساب سلطات الاحتلال.