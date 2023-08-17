اتفاقية بـ 80 مليون دولار لتوليد الكهرباء بالخليل

وقعت الحكومة، وشركة ازدهار فلسطين لتوليد الطاقة، اليوم الخميس، اتفاقية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الطاقة بواسطة الغاز الطبيعي في الخليل، بقدرة تصل إلى 170 ميغاواط، على أن تكون المرحلة الأولى بقدرة 80 ميغاواط، بتكلفة تصل حوالي 80 مليون دولار.

ووقعت الاتفاقية في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووقع الاتفاقية عن الحكومة رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وعن شركة ازدهار فلسطين رئيس مجلس إدارتها رفيق أبو منشار.

وقال اشتية، إن الاتفاقية يجب أن تغطي منطقة الخليل بشكل أساسي، والطاقة الشمسية بالنسبة لنا عنصر مهم في توليد الطاقة، ولكن ليس الوحيد، والعالم اليوم ذاهب إلى هذا الاتجاه بالطاقة النظيفة، ولكن سيبقى يعتمد على مصادر الطاقة الكلاسيكية.

وأوضح، أن الحكومة لديها رؤية لمعالجة المشاكل المتعلقة باستيراد الطاقة، وهناك مشاريع طاقة كبرى سيتم توليدها في المنطقة، ونحن ندرس كيف نستفيد لتغطية العجز المستقبلي.

وأعرب اشتية، عن أمله أن تحل مشاكل الكهرباء في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك تواصل مع مصر من أجل توصيل الكهرباء الى قطاع غزة، لتغطية العجز الكهربائي فيه.

من جانبه، بيّن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، أنه في الوقت الحالي ترفض سلطات الاحتلال منح الموافقات اللازمة لبناء خطوط النقل الكهربائية بين محافظات الوطن، وربط محطات التحويل التي بنيناها ببعض.

وأضاف ملحم، أن أمن الطاقة يتمحور في محطات إنتاج محلية فلسطينية باستثمارات فلسطينية، حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني.

ودعا القطاع الخاص إلى تشجيع البناء والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة التقليدية وطاقة الرياح، وغيرها من مشاريع إنتاج طاقة كهربائية فلسطينية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار ملحم إلى أن تنبؤات الأحمال تفيد بأن الحمل الأقصى سوف يبلغ 2550 ميغاواط في عام 2035، أي أننا بحاجة إلى 1400 ميغاواط زيادة خلال 12 عاما المقبلة، لذلك يجب الاعتماد على المصادر الفلسطينية.

بدوره، شكر رئيس مجلس إدارة شركة ازدهار فلسطين رفيق أبو منشار، الحكومة على الجهود الحثيثة التي بذلتها لإنجاح هذا المشروع المهم.

وأكد أبو منشار، أن الكهرباء هي عصب الحياة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك عن الاحتلال، وتأكيدا على أن القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام قادران على الوقوف ضد كل التحديات التي نواجهها بالحياة.