الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد القسامي أحمد غيظان في رام الله

أصدرت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة قراراً بتدمير منزل عائلة الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان في قرية "قبيا" غرب رام الله.

ونفذ القسامي غيظان عملية إطلاق نار فدائية في 6 يوليو الماضي عند مدخل مستوطنة "كدوميم" بين قلقيلية ونابلس، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

وشكّلت عملية "كدوميم" التي نفذها الشهيد القسامي المجاهد أحمد ياسين غيظان رسالة قوية ذات دلالة على فشل منظومة الاحتلال الأمنية من جانب وتنامي المقاومة في الضفة الغربية، وتوجيهها ضربات مركزة أوجعت الاحتلال من جانب آخر، مؤكدة أن المقاومة هي السبيل الأنجع لتحصيل حقوق شعبنا.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام قد أعلنت، مسؤوليتها عن العملية، مؤكدة أنها تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف.

وعقب العملية البطولية، زفّت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدها القسامي غيظان، وأكدت أن دماء الشهداء ستُزهر نصرًا وحرية.