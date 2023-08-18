الأسرى ينتصرون على السجان مجدداً

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة عن تعليق الخطوات ضمن معركة "نفير الأحرار" بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال.

وقالت اللجنة في بيان لها مساء اليوم الجمعة إنه بعد حماقة "بن جفير" وأدواته من استهدافٍ واعتداءٍ على أسرانا في سجن النقب، ما استدعى وقفة مجموع الأسرى على قلب رجلٍ واحد في مواجهة هذا الاعتداء، لا سيما جاهزية مجاميع الأسرى لمواجهة هذا الصلف بالإضراب المفتوح عن الطعام.

وأضافت: "فإن حراكنا الأخير ومساندة شعبنا بطرقٍ مختلفة أوصلتنا لنتائج مرضية، ما دفعنا إلى تعليق خطواتنا اليوم الجمعة 18/8/2023م الساعة 06:00 مساءً، مع متابعتنا لتنفيذ ما توصلنا إليه على أرض الواقع، مع تأكيدنا على جاهزيتنا لاستئناف حراكنا إذا ما استدعى الأمر ذلك، مستندين بعد الله على شعبنا وقواه الحرة".

ويأتي هذا الانتصار الجديد للأسرى في معركتهم مع السجان (الإسرائيلي) بصمودهم وثباتهم في الخطوات التصعيدية خلال الأيام القليلة الماضية.

فيما كان لمناورة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أمس الخميس بإطلاق خمسين صاروخاً بعيدة المدى اتجاه البحر الأثر البالغ على الرأي العام (الإسرائيلي) وكذلك في دوائر صنع القرار.