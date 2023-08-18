أبو كويك: وحدة الأسرى أفشلت مخططات بن غفير وسلطات السّجون ضدهم

أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، أن الأسرى في سجون الاحتلال استطاعوا أن يفشلوا مخططات بن غفير وسلطات السّجون ضدّهم.

وباركَ "أبو كويك" للأسرى على موقفهم الوحدوي، داعيًا أبناء شعبنا والفصائل وقواه الحية للوقوف صفًا واحدًا خلف الأسرى الذين ضحّوا بزهرات أعمارهم في سجون الاحتلال.

وأشاد بثبات وصمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، داعيًا لمزيدٍ من الجهودِ للدفع بقضيتهم إلى الأمام وتحريرهم من سجون الاحتلال الصهيوني.

وطالب بالعمل على إجراء الانتخابات الفلسطينية وترميم الحالة السياسية، واختيار قيادة فلسطينية تعبر عن هموم أبناء شعبنا الفلسطينية وتقود مشروعه الوطني وتتصدّى لجميع مخططات الاحتلال.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، قد أعلنت اليوم الجمعة، تعليق الإضراب وخطواتها التصعيدية ضمن معركة "نفير الأحرار"، بعد التوصل لنتائج مرضية مع إدارة سجون الاحتلال.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه بعد حماقة "بن جفير" وأدواته من استهدافٍ واعتداءٍ على أسرانا في سجن النقب، استدعى الأمر وقفة من قبل مجموع الأسرى على قلب رجلٍ واحد في مواجهة هذا الاعتداء.

وأوضحت أن مجاميع الأسرى كانوا على جاهزية لمواجهة هذا الصلف بالإضراب المفتوح عن الطعام.