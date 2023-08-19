السلطة تقمع محتجين على اعتقالها مقاومين في طوباس

قمعت أجهزة السلطة مساء الجمعة؛ مسيرة احتجاجية على اعتقالها لمقاومين في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من أجهزة السلطة أطلقت الرصاص والقنابل صوب المحتجين واعتدت على بعضهم بوحشية.

وأشارت إلى أن الشبان ردوا برشق مركبات السلطة بالحجارة وأشعلوا الإطارات المطاطية وأغلقوا عدة شوارع في طوباس.

وبينت أن حالة توتر شديد تسود طوباس مع استمرار انتهاكات أجهزة السلطة ضد المقاومين وآخرها عصر أمس، باعتقال المطارد للاحتلال عدي الشحروري.

واعتقلت أجهزة السلطة الشحروري بعد حصاره لساعات داخل منزل شقيقته في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

ولم تكتف بالتغول على المقاومين، بل تحاول تشويه صورتهم لدى الشعب بالزعم أنهم مطلوبون للقضاء على خلفية جنائية، وهي المزاعم التي رددها المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

وقال ارزيقات تعقيبا على اعتقال الشحروري إن الشرطة والأجهزة الأمنية اعتقلته بسبب كونه مطلوبا للقضاء على خلفية جنائية بعد تسليم نفسه بجهود مفاوضات من مدراء الأجهزة الأمنية ومؤسسات ووجهاء المنطقة دون اشتباكات أو أي إصابات.

واندلعت مــواجـــهات قرب دوار البلدية في طوباس بين الأجهزة الأمنية ومتظاهرين احتجاجا على حصار المطارد الشحروري، حيث خرج المواطنون الغاضبون وأغلقوا عدة شوارع في طوباس احتجاجًا على محاصرة الشحروري.