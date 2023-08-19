الإضراب الجزئي يعم مدارس الضفة مع انطلاق العام الدراسي الجديد

ساد الإضراب الجزئي الذي دعا له حراك المعلمين الموحد العام الدراسي الجديد 2024/2023 الذي انطلق يوم السبت، في عدد من المدارس في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية عن إضراب جزئي تحذيري مع افتتاح العام الدراسي الجديد؛ احتجاجًا على عدم تلبية حكومة اشتية مطالبهم.

وقال الحراك في بيان إن الإضراب الجزئي سيكون عبر إعطاء ثلاث حصص ثم المغادرة لجميع المراحل بينها الثانوية العامة "توجيهي".

وشدد التأكيد على مقاطعة مكاتب التربية والتعليم وأقسام الإشراف والدورات التدريبية مقاطعة تامة، حيث يقتصر عمل المعلم على إعطاء الثلاث حصص فقط.

وقرر تأجيل الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء برام الله لموعد يحدد لاحقًا بعد نزول الراتب وبحسب المستجدات على تنفيذ الشق المالي من المطالب.

وأكد الحراك عدم الانتساب لاتحاد المعلمين الذي انتهى بنظر كل معلمي فلسطين دون استثناء.

بدورها، قالت وزارة التربية والتعليم في بيان إن من هؤلاء الطلبة 915 ألفا و327 طالبا/ة في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و364 مدرسة، و342 ألفا و955 طالبا/ة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، موزعين على 384 مدرسة، و149 ألفا و870 طالبا/ة في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 487 مدرسة.

وبينت أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 54 ألفا و81 معلما/ة، موزعين على ألفين و364 في المدارس الحكومية، و12 ألفا و183 معلما/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و970 معلما/ة في المدارس الخاصة.