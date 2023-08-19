مقال: اضراب الأسرى ونفير الأحرار

انتصار جديد للأسرى في سجون الاحتلال بعد تعليق إضرابهم عن الطعام نتيجة الاستجابة وتعهد مصلحة سجون العدو بإعادة الأسرى المنقولين من النقب ووقف كافة إجراءات النقل التعسفي والأعمال الاستفزازية.

ملف الأسرى هو خط أحمر لدى الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، كونهم من الثوابت الوطنية ولن تقف موقف المتفرج أمام استمرار الحكومة اليمينية الصهيونية المتطرفة وممارساتها التعسفية بحق الأسرى.

الاضراب الموحد ونفير الأحرار أفشل عملية قمع مصلحة سجون الاحتلال لأسرى النقب، وأعقبه وصول رسالة مناورة المقاومة التي قلبت الطاولة على رأس المتطرف بن غفير، فالمقاومة أقسمت ألا تترك الأسرى وهم على رأس أولوياتها وهي حاضرة في كل المعارك التي يخوضها الأسرى.

مناورة المقاومة بغزة التي أطلقت من خلالها 50صاروخاً ساندت بطولة وصمود الأسرى أمام جبروت السجان، في إرغامه على وقف سياسة التنقلات والانتصار عليه مجددًا ورضوخه مجبراً للاتفاق مع الأسرى والاستجابة لمطالبهم ووقف إضرابهم الموحد الذي شارك فيه 1000أسيراً فلسطينياً، وذلك خشية استمرار الأضراب ورفع سقف مطالب الأسرى.