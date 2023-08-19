واتساب يختبر ميزة قفل الشاشة

قررت واتساب، إطلاق ميزة جديدة لنسخة سطح المكتب من خدمة التراسل الفوري التابعة لها تتيح للمستخدمين قفل الشاشة، مما يعزز خصوصية المستخدمين.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين حماية تطبيق واتساب لأجهزة سطح المكتب الخاص بهم بكلمة مرور، مما يمنع الوصول غير المصرح به.

ولتفعيل هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى التحديث إلى أحدث إصدار من WhatsApp Web beta والانضمام إلى البرنامج التجريبي الرسمي.

وعند التنشيط، تكون محادثات المستخدم محمية خلف مطالبة بكلمة مرور.

ويمكن ضبط إعدادات هذه الميزة، ومن ذلك: متى تظهر المطالبة بكلمة المرور، وإذا نسي المستخدمون كلمة المرور، فيجب عليهم تسجيل الخروج والعودة مرة أخرى عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

وتوفر ميزة قفل الشاشة هذه ميزة خصوصية ملحوظة، فحتى إذا تمكن شخص غير مصرح له من الوصول إلى جهاز الحاسوب للمستخدم، فإن محادثاته ورسائله في واتساب تظل غير قابلة للوصول بدون كلمة المرور.

ولا تعرض إشعارات واتساب حين قفل الشاشة، مما يعزز الخصوصية بدرجة كبرى. ويضمن هذا الإجراء سرية المحادثات ويحبط محاولات الوصول إلى المعلومات الشخصية.

وتُطرح ميزة قفل الشاشة تدريجيًا لمزيد من مستخدمي واتساب، على أجهزة سطح المكتب الذين لديهم أحدث إصدار تجريبي من التطبيق.