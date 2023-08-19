نصر الله يلتقي مسؤول إيراني لبحث مستجدات لبنان والإقليم

التقى الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، مساعد وزير الخارجية الإيراني لمنطقة شمال آسيا وغرب افريقيا، مهدي شوشتري، في لبنان.

وبحسب بيان لتنظيم حزب الله، فإن اللقاء بحث التطورات والمستجدات في الساحة اللبنانية والمنطقة.

وأوضح البيان أن "نصر الله" استعرض مع المسؤول الإيراني آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى الاتصالات السياسية الجارية في الإقليم.

وأمس الجمعة، بدأ "شوشتري" زيارة إلى لبنان، التقى خلالها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إلى السعودية.

وكان "عبد اللهيان" التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واستعرضا العلاقات بين الرياض وطهران، وما إمكانية الفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها.

وفي يونيو حزيران الماضي، افتتحت إيران سفارتها في الرياض والقنصلية العامة في جدة، بعد قطيعة استمرت عدة سنوات.