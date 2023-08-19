نيمار يُبعد مبابي عن ريال مدريد

تتواصل التكهنات بشأن إمكانية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن رحيل نيمار عن البي إس جي، صوب الهلال السعودي، سيسهل مهمة باريس في تجديد عقد مبابي، ما قد يبعد الفرنسي عن الانتقال لريال مدريد.

وأوضحت أنه بات بإمكان إدارة باريس أن تقدم عرضا ماليا أفضل لمبابي، بعد التخلص من راتب نجم السامبا.

ونوهت “كما أن علاقة مبابي ونيمار لم تكن جيدة، وهو ما يفسر رغبة كيليان في ضرورة الاستغناء عن زميله البرازيلي”.

كما سلطت “ماركا” الضوء على مقطع الفيديو، الذي ودع فيه نيمار زملاءه في باريس، أمس الخميس.

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ولفتت أن نيمار عانق جميع لاعبي باريس بحرارة، إلا أن ابتسامته تلاشت وكان العناق باردا عندما حان الدور على مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وضغط الفريق الفرنسي لبيعه هذا الصيف، لكن المحاولات لم تنجح حتى الآن.

ويقال إن إدارة ريال مدريد رفضت التدخل في الصراع بين مبابي وناصر الخليفي رئيس باريس، وتخطط لضم اللاعب مجانا بعد نهاية عقده.