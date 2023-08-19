رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 أغسطس 2023

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 اغسطس 2023، أعلن السفير القطري محمد العمادي عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 8 أغسطس الجاري.

وقالت اللجنة أن صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة "ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس، وستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة".

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 اغسطس 2023،

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100 دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن استمرار العمل بالمنحة القطرية بقيمة 100 دولار للعائلات الفقيرة للعام الجديد 2023.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، إنه سيتم تجديد المنحة القطرية لعام 2023 المقبل، بنفس الآلية السابقة.

وبينت أن قوائم أسماء المستفيدين المعتمدة سابقاً ستبقى كما هي، ولا توجد معلومات حول إضافة أسماء جديدة.

للفحص على الرابط التالي "اضغط هنا".

العمادي, المنحة القطرية, منحة قطر, رابط المنحة القطرية, موعد صرف المنحة القطرية, رابط فحص المنحة القطرية شهر 8, التسجيل للمنحة القطرية, الاستعلام الحكومي, المنحة القطرية, رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار, موعد صرف المنحة القطرية الجديدة, أسماء المنحة القطرية الجديدة, تحديث بيانات المنحة القطرية, موعد نزول المنحة القطرية, منحة العمادي, موعد صرف الـ100 دولار, موعد صرف منحة الـ100 دولار, أسماء المنحة القطرية الجديدة 2023, رابط فحص المنحة القطرية لشهر8,