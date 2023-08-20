كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل ؟

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل (الإسرائيلي)، صباح اليوم الأحد، 20 أغسطس 2023، عقب تسجيل أعلى سعر له منذ 5 سنوات

كما استقر سعر صرف الدينار الأردني واليورو الأوروبي مقابل الشيكل.

وجاءت أسعار العملات (الدولار الأمريكي والدينار الأردني واليورو الأوروبي) مقابل الشيكل الإسرائيلي بحسب الشاشة على النحو التالي:

سعر صرف الدولار : 3:80 شيكل

‏سعر صرف الدينار : 5.36 شيكل

‏سعر صرف اليورو : 4.13 شيكل

‏سعر صرف الجنية: 0.12 شيكل

يشار الى أن أسعار العملات تتغير بحسب التعاملات في أسواق المال والبورصة التي تغلق أبوابها يومي السبت والأحد.