كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل ؟

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل (الإسرائيلي)، صباح اليوم الأحد، 20 أغسطس 2023، عقب تسجيل أعلى سعر له منذ 5 سنوات
كما استقر سعر صرف الدينار الأردني واليورو الأوروبي مقابل الشيكل.
وجاءت أسعار العملات (الدولار الأمريكي والدينار الأردني واليورو الأوروبي) مقابل الشيكل الإسرائيلي بحسب الشاشة على النحو التالي:
سعر صرف الدولار : 3:80 شيكل
سعر صرف الدينار : 5.36 شيكل
سعر صرف اليورو : 4.13 شيكل
سعر صرف الجنية: 0.12 شيكل
يشار الى أن أسعار العملات تتغير بحسب التعاملات في أسواق المال والبورصة التي تغلق أبوابها يومي السبت والأحد.