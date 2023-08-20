تنديد بتعاون غوغل مع الاحتلال في كاليفورنيا ولجنة عربية تُناقش مواجهة انتهاكات الاحتلال

دعا ائتلاف المؤسسات المناصرة للحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التظاهر أمام مؤتمر تكنولوجيا السحاب المزمع عقده في كاليفورنيا نهاية أغسطس الجاري، وذلك لمناهضة الأبارتهايد (الإسرائيلي) ضمن حملة "لا لتكنولوجيا الفصل العنصري"، منددًا باستخدام تقنية السحاب لشركة غوغل لدعم الاحتلال في فلسطين عبر التربح من حكومة نتنياهو.

لجنة حقوق الإنسان العربية تُناقش سبل مواجهة انتهاكات الاحتلال

تناقش اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الكويت اليوم سبل مواجهة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) في فلسطين، ووفقًا للجنة فإنها ستقعد أعمال دورتها العادية الـ52 باستضافة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

تواصل الدعوات لمقاطعة معرض "سانتو دومينغو" الدولي للكتاب

مع اقتراب موعد انطلاقه، تتواصل الدعوات لمقاطعة معرض “سانتو دومينغو” الدولي للكتاب في جمهورية الدومينيكان المقرر في 24 أغسطس الجاري وحتى 24 سبتمبر القادم، رفضًا لتكريمه الاحتلال كـ"ضيف شرف" في المعرض، وذلك وسط توقيع أكثر من 200 كاتبًا وأكاديميًا ومثقفًا وناشطًا على الدعوة لمقاطعته.

فعاليات تضامنية في هارو وبرايتون بالمملكة المتحدة

أعلنت حملة التضامن مع فلسطين في برايتون عن نجاح الكشك التضامني المقام وسط مدينة برايتون البريطانية أمس، والذي تخلله رفع الأعلام الفلسطينية وتوزيع المنشورات المعلوماتية حول فلسطين وسط دعم المارة، كما شهد كشك المنتجات الفلسطينية إقبالًا شعبيًا في مدينة هارو وسط دعوات للمشاركة في أكشاك تضامنية مرتقبة.

مرشح رئاسي أمريكي يتعهد بتوسيع اتفاقيات التطبيع ودمج "إسرائيل"

تعهد المرشح الرئاسي الأمريكي "فيفيك راماسوامي" بتوسيع اتفاقيات أبراهام التطبيعية، وصفقات التطبيع بين الاحتلال والدول العربية عبر سعيه إلى دمج كيان الاحتلال مع الدول المجاورة له في الشرق الأوسط، بصورة تمكنه من تحسين الأوضاع المالية دون الحاجة إلى المساعدات الأمريكية خلال عام 2028.

‌