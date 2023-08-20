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التنمية بغزة توضح معايير صرف المنحة القطرية للشهر الجاري

الرسالة نت - غزة

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الأحد، توضيحاً حول معايير صرف المنحة القطرية الـ 100 $ لشهر آب/ أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل لـ"الرسالة نت" أن الصرف سيكون لمن تلقى المنحة اقل من 40 مرة، مبينةً أنه تم الاستكمال من كشف الشؤون على أن يكون فعال في المنحة مسبقاً.

بالتفاصيل.. رابط فحص المنحة القطرية برقم الهوية

ولفتت إلى أن كشف الشؤون سيكون لمن تلقى المنحة اقل من 10 مرات ولديه عدد أبناء أعزب 3 فما فوق.

وبينت أنه تم إيقاف المسافرين لحين عودتهم باستثناء المرضى ومرافيقهم على أن لا تتجاوز مدة السفر عام واحد.

كما تم إيقاف من ليس لديه رقم جوال لحين تعديل بيانته على الدخول الموحد.

وجرى ايقاف من لديه تصريح عمل في أراضي عام 48.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/288789

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