صرخة من مبابي تربك ريال مدريد!

أثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الجدل خلال مباراة تولوز، أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.



وسجل مبابي، أمس، أول هدف تحت قيادة مديره الفني الجديد لويس إنريكي، بعد أن زار الشباك في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.



وبدأ مبابي اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك بعد مرور 6 دقائق من بداية الشوط الثاني بدلا من الكوري الجنوبي لي كانج إن.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مبابي عندما قفز من على السور للاحتفال مع المشجعين عقب إحراز الهدف، صرخ قائلا "On reste là".



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن تلك الجملة لها أكثر من معنى، وإحدى ترجماتها "سنبقى هنا"، وإذا قصد مبابي ذلك، فإن هذا يشير إلى أنه سيستمر مع باريس حتى 2024 على الأقل.



وأوضحت أن الجملة قد تعني أيضا "وصلنا إلى هذا الحد"، وفي هذه الحالة ستكون كلمات مبابي أشبه بوداع لجمهور باريس.



من جهتها، ذكرت شبكة "Get French Football News"، أن ما قاله مبابي أثناء الاحتفال بهدفه كان "سأبقى هنا.. سأبقى هنا".



ويحاول مسؤولو سان جيرمان تجديد عقد مبابي، الذي ينتهي الصيف المقبل، بينما تفيد تقارير بأن اللاعب توصل لاتفاق مع ريال مدريد على الانتقال إليه مجانا في 2024.

