بالاسماء... اعلان نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية، أيام معدودة وفق وزارة التربية والتعليم على موعد اعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية 2023، وذلك وحرضاً من فريق العمل "الرسالة نت" وضعنا لكم طلاب وطالبات الثانوية العامة توجيهي 2023 الدورة الثانية، وذلك لتسجيل عمليات البحث التي تجري من قبل العائلات والطلبة لمعرفة نتائج أبنائهم بعد انتهاء دورة الاكمال الثانية والتي بدأت الوزارة في الامتحانات مع بداية الشهر الجاري 8 – 2023م.

موعد اعلان نتائج التوجيهي 2023 الدورة الثانية

قالت وزارة التربية والتعليم في تصريح صحفي: "إن إعلان نتائج الدورة الثانية "التكميلية" لطلاب الثانوية العامة سيكون بداية الشهر المقبل".

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن 87826 طالبا وطالبة، تقدموا للاختبارات في المحافظات الجنوبية والشمالية، ومدارسنا الخمسة خارج الوطن، منهم 5200 طالب وطالبة في القدس.

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وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور إن امتحانات الإكمال لطلبة الثانوية العامة توجيهي 2023 سارت بشكل طبيعي

وأوضح الخضور أن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحانات في هذه الدورة بلغ أكثر من 16 ألف طالب وطالبة توزعوا مناصفة بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023





يمكن للطلاب واولياء الأمور الحصول على نتائج الثانوية العامة الاكمال في فلسطين وذلك من خلال اتباع التالي:

الذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.

والضغط على نتائج التوجيهي.

ومن ثم يتم تحديد الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023.

وبعد ذلك يتم تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطلاب.

من بعد ذلك يتم تحديد الفرع الذي تدرس فيه.

والضغط على عرض النتيجة.

بحث بالأسماء.. نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023

وفي مقالنا موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية-نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية، سنرفق لكم رابط موقع نتائج التوجيهي 2023 فلسطين والمقرر أن يتم الإعلان عنها بداية الشهر المقبل، وللوصول إلى موقع نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية فلسطين اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا