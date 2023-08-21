نابلس: مستوطنون يهاجمون منزلًا في بورين والاحتلال يواصل حصار عقربا

هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، منزلاً في بلدة بورين جنوب نابلس، بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منزل أم أيمن صوفان على أطراف بلدة بورين، واستهدفوه بالزجاجات الحارقة، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النار في خلايا لتربية النحل، والحاق أضرار في نوافذ المنزل.

فيما لا زالت تواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي فرض حصار مشدد على قرية عقربا جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال العديد من المنازل في القرية.

وتزعم تلك القوات أن منفذ عملية حوارة التي أدت لمقتل مستوطنين يتواجد في تلك القرية.