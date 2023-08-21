كتلة النّجاح تدعو للمشاركة في مؤتمر على خلفية اعتقال أجهزة السلطة عددًا من أبنائها

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية للمشاركة في المؤتمر الصحفي على خلفية اختطاف أجهزة السلطة لعدد من فرسانها، وذلك اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا في حرم الجامعة الجديد، في الساحة الرئيسيـة "البيضاء".

وأشارت الكتلة بأن أجهزة السلطة ما زالت تعتقل الناطق باسم الكتلة الإسلامية وعضو المؤتمر العام لمجلس اتحاد الطلبة والطالب في كلية الهندسة "يمان دويكات"، وممثل الكتلة الإسلامية السابق والطالب في كلية الهندسة "براء قصراوي".

وأكدت الكتلة أن المشاركة في المؤتمر رفضًا لمهزلة الاعتقال السياسي ودعم الحياة في الحافظة على حياةٍ جامعيةٍ آمنة.

وكانت مجموعة محامون من أجل العدلة قد رصدت ٧٢٧ حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين، والتي تطال الطلبة الجامعيين والمعلمين، تزامناً مع بدء العام الدراسي.