مؤتمر في ويلز تضامنًا مع فلسطين ومنصة X تتعاقد مع شركة (إسرائيلية)

دعت منظمة العفو الدولية بالتعاون مع حملة التضامن مع فلسطين أنصار القضية الفلسطينية إلى المشاركة في مؤتمر عموم ويلز المقرر في 4 نوفمبر القادم في كارديف، لدراسة واقع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبحث في حقيقية كيان الاحتلال؛ للتأكيد على انعدام شرعية سياساته في سبيل تحقيق الحرية والعدالة للفلسطينيين.

​تطبيق "X" يتعاون مع شركة (إسرائيلية) للتحقق من هوية المستخدمين

يسعى تطبيق X، المعروف سابقاً باسم Twitter، للتعاون مع شركة تكنولوجيا (إسرائيلية) لمزيد من الانتهاكات بحق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني بذريعة التحقق من حساباتهم، بحيث يشترط استخدام جهاز يحتوي على كاميرا "مكشوفة وعاملة"، زاعمًا بأن هذه هي محاولة لمكافحة انتحال الشخصية.

سفارة الاحتلال في لندن تلاحق نشطاء حركة فلسطين المعتقلين

حاول مسؤولو السفارة (الإسرائيلية) في لندن إقناع مكتب المدعي العام بالتدخل في قضايا المحاكم البريطانية المتعلقة بمحاكمة المتظاهرين من نشطاء حركة فلسطين القائمين على حصار مصنع الأسلحة (الإسرائيلي) "إلبيت سيستمز" في ليستر، فيما رد المدعي العام بأن النيابة العامة تتخذ قرارات الادعاء وتدير قضاياها بشكل مستقل.

دعوات لدعم المنتجات الفلسطينية في مهرجان مانشستر للطعام الحلال

دعت حملة أصدقاء الأقصى إلى المشاركة في كشك المنتجات الفلسطينية في مهرجان الطعام الحلال بمانشستر، وذلك لدعم القضية الفلسطينية وإظهار التضامن مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في ظل محاولة الاحتلال سرقة الأراضي والمأكولات الشعبية.

حملة التضامن تجدد دعواتها للعمل ضد شركة "بوما"

جددت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا دعوتها إلى مقاطعة شركة "بوما" المتواطئة مع الاحتلال حتى تنهي رعايتها للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، الذي يضم فريقًا في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي المحتلة، مطالبة بالتوقيع على عريضة في ذلك رفضًا للأبارتهايد (الإسرائيلي).

9 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري

يواصل 9 أسرى إضرابهم عن الطعام في سجن عوفر، رفضًا لاعتقالهم الإداري من خلال البرنامج الوطني الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسرة، والمعتقلون هم: كايد الفسفوس، وسلطان الخلوف، اللذان يواصلان الإضراب عن الطعام منذ 18 يومًا، إضافة إلى عدد من المعتقلين في سجن “ريمون“ الإسرائيلي.

عريضة إلكترونية في "ويلز" للتضامن مع أهالي مسافر يطا

دعت منظمة العفو الدولية بالتعاون مع حملة التضامن مع فلسطين أنصار القضية الفلسطينية إلى المشاركة في مؤتمر عموم ويلز المقرر في 4 نوفمبر القادم في كارديف، لدراسة واقع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبحث في حقيقية كيان الاحتلال؛ للتأكيد على انعدام شرعية سياساته في سبيل تحقيق الحرية والعدالة للفلسطينيين.