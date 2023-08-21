الكتل الطلابية بالنجاح تطالب السلطة بالإفراج عن طالبين

طالب مجلس اتحاد الطلبة، والكتل الطلابية، بجامعة النجاح الوطنية، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج عن طالبين معتقلين لديها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عقدته الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح بمشاركة مجلس الطلبة والكتل الطلابية، على خلفية اعتقال ناشطين من الكتلة.

واستنكر رئيس مجلس الطلبة، ساري عمر، استمرار الأجهزة الأمنية باعتقال عضو المؤتمر العام لمجلس الطلبة يمان دويكات وممثل الكتلة الإسلامية سابقًا براء قصراوي.

وأكد ساري، أن اعتقالهما جاء على خلفية عملهما النقابي وخدمة طلبة الجامعة.

وأدان استمرار الاعتقال السياسي للطلبة الجامعيين في كافة أرجاء الوطن. مطالبًا بإطلاق حرية العمل النقابي في الجامعات كافة.

وطالب إدارة جامعة النجاح والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني بالتحرك لوقف هذه السياسة (اعتقال الطلبة)، داعيًا الطلبة للوقوف إلى جانب زملائهم المعتقلين.

من جانبه، وجه ممثل الكتل الطلابية رسالة للأجهزة الأمنية طالبها فيها بالتوقف عن ملاحقة الطلبة على خلفية انتماءاتهم السياسية.

وأعلن أنه سيتم تشكيل لجنة من الكتل الطلابية للإشراف على ملف الطلبة المعتقلين سياسيا.

ودعا إدارة الجامعة إلى الوقوف عند مسؤولياتها والتدخل العاجل لإطلاق سراح الطلبة المعتقلين ووقف الملاحقة السياسية لطلبتها، وإصدار موقف واضح يدين الاعتقال على خلفية العمل النقابي الطلابي.