سيناريو مرتقب يمهد لصفع ريال مدريد في الانتقالات

يشعر مسؤولو سان جيرمان، بتفاؤل حول موقف الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق، من تجديد عقده مع باريس.



ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، وصل مبعوثون من قطر وعقدوا الاجتماع الأول مع ممثلي مبابي، مساء الأحد، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ومناقشة تجديد العقد.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاجتماع الأول كان مرضيا لمسؤولي باريس، كما اتفقوا مع ممثلي مبابي على عقد اللقاء الثاني هذا الأسبوع، وقد يحضره رئيس النادي ناصر الخليفي.



وأوضحت أن هناك حالة كبيرة من التفاؤل لدي باريس بشأن تمديد عقد مبابي، بسبب الرغبة والروح الطيبة التي جرت بها المحادثات بالأمس، بالإضافة إلى موافقة ممثلي النجم الفرنسي على عقد اجتماع ثانٍ.

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وكانت كل التقارير تشير إلى أن النجم الفرنسي قرر عدم تمديد تعاقده، على أن ينتقل الصيف المقبل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.



وذكرت أنه رغم المحادثات، فإن مسؤولي باريس ينتظرون عرضًا من ريال مدريد قبل نهاية الميركاتو، مستنكرين كيف يظهر النادي الإسباني اهتمامًا كبيرًا بالصفقة، ولم يقدم أي عرض حتى الآن.



وكشفت أن موقف إدارة باريس واضح، حيث إنهم منفتحون على بيع مبابي إذا وصل عرض بقيمة 250 مليون يورو، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكلفوا أنفسهم عناء الاستماع للعروض.