موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية في فلسطين.. رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 الاكمال ، يزداد البحث عبر محركات بحث جوجل، حول موعد نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين الدورة الثانية.
موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء عن الموعد المتوقع لإعلان نتائج الدورة الثانية من اختبارات الثانوية العامة التي تم عقدها في 8 اغسطس 2023.
وقالت الوزارة إن إعلان نتائج الدورة الثانية "التكميلية" لطلاب الثانوية العامة سيكون بداية الشهر المقبل "سبتمبر" على أبعد تقدير.
رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023
يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتائج الثانوية العامة الاكمال في فلسطين وذلك من خلال اتباع الاتي:
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الذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.
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والضغط علي نتائج التوجيهي.
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ومن ثم يتم تحديد الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023.
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وبعد ذلك يتم تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطالب.
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ومن بعد ذلك يتم تحديد الفرع الذي تدرس فيه
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والضغط على عرض النتيجة.
رسميا.. موعد نتائج توجيهي 2023 فلسطين دورة الاكمال.. رابط فحص نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية