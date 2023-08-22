موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية في فلسطين.. رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 الاكمال ، يزداد البحث عبر محركات بحث جوجل، حول موعد نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين الدورة الثانية.

موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء عن الموعد المتوقع لإعلان نتائج الدورة الثانية من اختبارات الثانوية العامة التي تم عقدها في 8 اغسطس 2023.

وقالت الوزارة إن إعلان نتائج الدورة الثانية "التكميلية" لطلاب الثانوية العامة سيكون بداية الشهر المقبل "سبتمبر" على أبعد تقدير.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتائج الثانوية العامة الاكمال في فلسطين وذلك من خلال اتباع الاتي: